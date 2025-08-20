8月20日（水）午後7時すぎ、神戸市中央区磯辺通のマンションで殺人事件が発生しました。このマンションの6階に住む24歳の女性が、若い男に刃物で刺され死亡し、男は現在も逃走しています。現場マンションは三宮エリアに位置しています。▼“エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた”“ナイフのような物を持っているのを見た”兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで