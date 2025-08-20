◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―４広島（２０日・横浜）広島・大瀬良大地投手は２回に一挙５点を奪われた。今季最短の３回で降板。３位との３連戦で痛打を浴び続け「チームとして大事なところ。何とかチームが勝てばという思いでいたけど、貢献するどころか、水を差す投球。情けないですし、みんなに申し訳ないです」と頭を下げた。２回は先頭のオースティンに内野安打。山本に左翼フェンス直撃の二塁打でつながれると、一