福岡市交通局は２０日、市地下鉄の空港線天神―赤坂駅間で１９日夕に列車の非常ブレーキが作動し、乗客の女性２人がけがを負ったと発表した。運転席の上の金具にかけていた運転士の制帽が揺れなどで落ち、ブレーキのスイッチに当たって停止したという。市交通局によると、福岡空港発筑前前原行きの列車（６両編成）で、女性２人は足を踏まれて爪が割れたり、足や腰を痛めたりした。すぐに運行再開し、遅延などはなかった。制