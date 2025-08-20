『アイドリッシュセブン』が2025年8月20日に10周年を迎え、アルバムを発売することと楽曲のリリースが発表された。アイドリッシュセブン 10th Anniversary Album『CARILLON』が11月19日に発売決定。全7枚組・77曲収録のアルバムで、25年3月から実施した投票でINDEXを決定したアニバーサリーな商品になっている。商品には10周年ロゴをイメージした「ロゼット」とIDOLiSH7・TRIGGER・Re:vale・ŹOOĻ・MEZZO”の「ロゴ缶バッ