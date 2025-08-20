広島戦に先発し5回3失点で12勝目を挙げたDeNA・東＝横浜DeNAの東は20日の広島戦で5回を3失点と粘り、リーグ単独トップの12勝目を挙げた。8安打を浴びた投球に「チームが連敗せず、勝てたのは良かった。リズムに乗れず、さらにいい流れを持ってこられなかったことや、5回でマウンドを降りてしまったことは反省点」と喜びは控えめだった。二回を除いて毎回走者を背負う展開。焦らずに多彩な球種を使って打たせて取った。三浦監督