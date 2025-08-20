大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、６階建てビルの屋外に設置された空調の室外機付近が特に激しく燃えていたことが捜査関係者らへの取材でわかった。この室外機はビル南側の下層部にあり、大阪府警は付近から出火し、東に隣接する７階建てビルに延焼した可能性もあるとみて、原因などを調べている。火災は１８日午前９時４５分頃に発生し、ビル２棟で計約１００平方メートル