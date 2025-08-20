◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が代打で決勝打を放った。同点の7回1死二塁で代打出場。勝ち越しの右越え適時二塁打をマークした。「上沢（直之）が踏ん張ってくれていたので、何とか勝ちをつけてあげたいという思いだけでした。この終盤の大事な場面で、代打起用に結果で応えることができて良かったです」とコメントした。今カードからはベテランの今宮健太も復帰。それでも不