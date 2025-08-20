◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）野村勇内野手が、一度取り損ねた打球を捕球し直す美技を自画自賛した。同点の5回無死、J.D.デービスのライナー性の打球に二塁手の野村はジャンプ。1度はグラブに収まりかけたが、こぼれた打球を再び捕球してアウトにした。二塁で先発したのは7月15日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）以来、約1カ月ぶり。野村は「セカンドは緊張しました」と語りながら見せた美技。