日本代表の森保一監督（56）が20日に町田GIONスタジアムで行われた町田―G大阪戦後に取材に応じた。18日にプレミアリーグデビューを飾ったリーズのMF田中碧（26）に言及し、「これまで日本代表でプレーした国際舞台、世界のトップトップの対戦相手との経験でも、彼ができるというところは見せてくれていた。世界最高峰と言われるリーグでしっかり実力を発揮する姿を見て、これまで見ていた評価は間違っていなかったと改めて確認