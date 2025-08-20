大分トリニータは20日、新監督に就任した竹中穣氏(49)のコメントを発表した。大分は現在J2リーグ戦で16位に位置し、ここ9試合勝利がない。18日には片野坂知宏前監督の契約解除、そしてヘッドコーチだった竹中氏の新指揮官就任を報告した。竹中氏はクラブ公式サイトを通じ、「ヘッドコーチとして選手たちと関わってきた中で、選手達の熱量・本来持つ技術は熟知しています。その選手達がピッチで躍動する姿を取り戻せる様、よ