【J1第30節】(Eピース)広島 0-1(前半0-0)神戸<得点者>[神]オウンゴール(87分)<退場>[広]佐々木翔(57分)主審:荒木友輔└神戸が終盤の決勝弾で連敗ストップ&暫定2位浮上! 退場者を出した広島は5戦ぶり黒星