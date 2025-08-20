[8.20 J1第30節 広島 0-1 神戸 Eピース]J1第30節が20日に開催され、6位ヴィッセル神戸は敵地で同勝ち点の5位サンフレッチェ広島を1-0で下した。3試合ぶりの白星を挙げ、連敗を2でストップ。広島は5戦ぶりの黒星を喫した。両GKの好セーブで均衡状態が続いた中、後半13分に広島DF佐々木翔が一発退場。ペナルティエリア右に抜け出そうとしたFW大迫勇也を倒し、当初はイエローカードだったが、VARで変更となった。それでも広島は