【J1第30節】(Gスタ)町田 3-1(前半1-0)G大阪<得点者>[町]昌子源(17分)、林幸多郎(78分)、西村拓真(90分)[G]デニス・ヒュメット(61分)<警告>[町]藤尾翔太(46分)主審:イバン・バルトン├町田が史上初8連勝でついに暫定首位浮上!! G大阪は一時追いつくもGK一森痛恨ミスで決勝被弾├町田初8連勝の立役者は”古巣戦士”たち…今季初弾のDF昌子源「長かった」宇佐美止めたGK谷晃生「良い準備ができた」└G大阪ファンブル被弾