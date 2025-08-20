コピーライト：©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）が、ヒプノシスマイクの8周年記念日となる9月2日より、周年記念リバイバル上映として全国66館で再上映されることが決定した。ヒプムビは、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって