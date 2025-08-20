女子プロレスのスターダムは20日、後楽園ホールで「5★STARGP2025×リベパチ・リベスロinKORAKUENAug2」決勝トーナメント1、準々決勝が行われた。準々決勝は1回戦で羽南を破ったAZMが上谷沙弥と対戦。あずみ寿司で勝利し準決勝進出し、吏南と対戦する。序盤は上谷が試合を支配する。サソリ固めや場外攻撃。10分すぎにはAZMが連続で丸め込み、最後は12分27秒、あずみ寿司で勝負を決めた。準決勝は吏南と対戦する。勝