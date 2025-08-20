総務省が楽天モバイルに行政指導！総務省は19日、楽天モバイルに対して同社における通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底を図るとともに再発防止策などの必要な措置を講じ、その実施状況を報告するように文書による行政指導を行ったとお知らせしています。楽天モバイルからの報告によって通信の秘密に係る情報が掲載されているサポートWebページ「m