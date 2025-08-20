◇プロ野球セ・リーグ 中日2-1阪神 (20日、京セラドーム)首位阪神は、先発・伊原陵人投手が6回2失点と試合をつくるも、打線が援護できず連勝は3でストップしました。この日の先発は、ドラ1ルーキーの伊原投手。7月以降はプロの洗礼を浴びてか3連敗中と調子が上がらない中、初回先頭のブライト健太選手から3連打を浴びて、先制点を献上。さらに、ボスラー選手にもタイムリーを浴び、いきなり2点のリードを許します。これで3試合連続