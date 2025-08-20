ヤクルト７―２巨人（セ・リーグ＝２０日）――ヤクルトが快勝。二回、村上のソロで先制し、四回に山田の２ラン、五回は古賀の３点二塁打などで突き放した。巨人は森田が崩れ、打線もつながらなかった。◇中日２―１阪神（セ・リーグ＝２０日）――中日は一回、岡林、ボスラーの適時打で２点を先行。継投でリードを守り切り、連敗を４で止めた。阪神は三回に挙げた１点止まりで、先発の伊原は自身５連敗。◇ＤｅＮＡ７―４広