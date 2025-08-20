気象台は、午後10時33分に、洪水警報を蓬田村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を蓬田村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・蓬田村に発表 20日22:33時点青森県では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。津軽では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。津軽、三八上北では、21日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■弘前市□大雨警報・土砂災害21