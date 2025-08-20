将棋の藤井聡太七冠が王位戦第4局に敗れ、タイトル6連覇達成は持ち越されました。 【写真を見る】藤井聡太七冠敗れる タイトル６連覇は持ち越し…王位戦第４局 藤井聡太七冠に永瀬拓矢九段が挑戦する王位戦七番勝負。 第4局は19日から福岡県宗像市で行われ、ここまで3連勝中の藤井七冠は防衛に王手をかけて臨みましたが、130手で藤井七冠が敗れました。 王位戦第5局は8月26日から徳島市で行われます。