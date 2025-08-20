フジテレビ系人気番組「料理の鉄人」などで名をはせたフレンチシェフ坂井宏行氏がオーナーのレストラン「ラ・ロシェル南青山店」が、今年12月末をもって閉店することが20日、公式サイトで発表された。公式サイトでは、坂井氏らの名義で「この度、『ラ・ロシェル南青山』は2025年12月末をもちまして営業を終了させていただくこととなりました」と告知。「1999年2月14日、今でも鮮明に記憶に残る『雪のバレンタインデー』に、『ラ・