【新華社ラサ8月20日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は20日午後、西蔵自治区の各民族、各界の代表と会見した。習氏は党中央を代表して西蔵各民族の人々に心からのあいさつと祝福を送り、彼らが引き続き心を合わせて協力し、団結して奮闘し、中国式現代化の華やかで美しい西蔵の一章を共に書き記していくことに期待を示した。