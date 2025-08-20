元乃木坂46の山下美月さん（26）が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開配給：KADOKAWA、ギャガ）の完成披露試写会に主演の水上恒司さん（26）豊田裕大さん（26）たちと共に登場。最近はまっている牛丼について語りました。映画は『第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞』で大賞を受賞した、原浩さんによる同名小説を実写化した作品で、信州で暮らす主人公・久喜雄司と妻・夕里子の元に、かつて戦死したはず