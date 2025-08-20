6回1失点で7勝目を挙げた中日・大野＝京セラドームまさに“連敗ストッパー”だ。中日・大野が20日の阪神戦で6回6安打1失点の力投。連敗を今季最長の5で止めた7月4日など、チームが3連敗以上で迎えた先発登板で勝利するのは今季5度目だ。「『ベテランの力で連敗を止めてくれ』と言われていた。良かった」と破顔した。小さく動く変化球で的を絞らせず、要所では強気に直球を投げ込んだ。「ピンチはくるもんと思っていた。冷静に