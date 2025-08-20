「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天は痛恨の逆転負けを喫した。初回に黒川が適時打を放ち、先制に成功。幸先良く１点を奪ったが、四回だ。連打と暴投で無死二、三塁の好機を作ったが、ゴンザレスが三振、辰己の二ゴロの間に三走・フランコがホームを狙うもあと一歩届かない。２死一、三塁となって、堀内のボテボテの打球が投手への内野安打となって何とか追加点をもぎ取った。それでも先発・古