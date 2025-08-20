セ４位の広島は２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―７で敗れ、ＣＳ圏内が４ゲーム差に遠のいた。先発した大瀬良大地投手（３４）は２回に一挙５失点。打線はサンドロ・ファビアン外野手（２７）の１４号ソロなどで一時は２点差まで追い上げたが、反撃は及ばなかった。試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答は以下の通り。――大瀬良が２回に５失点新井監督少しずつ甘く入ったのを逃してくれなかったという感じだったね