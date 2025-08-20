日本ハムは２０日のオリックス戦（エスコン）に６―５で辛勝。３カード連続の勝ち越しを決める４連勝で貯金を今季最多の「２４」とした。打線が初回に水谷の先頭打者本塁打で先制。３回に西川の適時打で逆転を許したものの、４回にレイエスが相手先発・佐藤から右翼席への２４号ソロを放ち同点に。５回二死一塁では再びレイエスが右翼席最前列へ２打席連続の２５号２ランを叩き込み勝ち越しに成功した。その後、再びオリック