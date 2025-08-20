トークショーでファンの質問にポーズで答えるNBAレーカーズの八村＝IGアリーナNBAレーカーズの八村塁が20日、名古屋市のIGアリーナで行われた中高生による試合で監督を務めた。本格的に指導した18、19日のキャンプから選抜した選手による男女の試合で、チーム「Rui」を率いた。八村はコート脇に立って位置取りを指示し、手をたたいて選手を鼓舞。「こういう大会やキャンプをやることで僕や日本の皆さんのモチベーションになる