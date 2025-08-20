日本マクドナルドは２０日、人気漫画「ワンピース」のカードが付くセットメニュー「ハッピーセット」の販売を見送ると発表した。２９日から約２週間、販売する予定だった。人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のカードが付くハッピーセットを９日から販売したところ、転売目的の大量購入や食品廃棄など混乱が生じたためで、「関連施策見直しの一環」としている。２９日から予定していた期間中にハッピーセットを購