◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）ヤクルトは大敗から一夜明けて打線が７点を奪い、大勝した。村上宗隆内野手が２回に８号先制ソロで勢いづけると、同点の４回に山田哲人内野手が勝ち越し２ランを放ち、けん引した。１９日のカード初戦では２―１５と屈辱的な負け方で「今日のことは忘れられない。まあ、寝られないでしょうね」と悔しさをかみ締めていた高津臣吾監督は開口一番「ようし！今日は寝ら