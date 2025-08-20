◆パ・リーグソフトバンク５―４西武（２０日・みずほペイペイ）先発・松本航投手は５回３安打２失点で降板し、勝ち負けはつかず。２４年４月７日・日本ハム戦（エスコン）以来の白星はお預けとなった。１３日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）で初回に５失点を喫し負け投手となってから中６日での登板。「初回は無失点で終えるという強い気持ちを持って今日の試合に挑み、しっかりとクリアすることができました」という言葉通