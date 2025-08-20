◆パ・リーグ日本ハム６―５オリックス（２０日・エスコンフィールド）日本ハムは点の取り合いとなったゲームを１点差で制し４連勝。貯金を今季最多の２４とし、首位ソフトバンクとの３ゲーム差をキープした。しかし試合後、新庄監督は広報を通じて「こういう試合ではしっかりバントを決めたいね！これからは！」とコメントした。２点リードの７回、無死一、二塁から送ろうとした田宮がバントを失敗。続く万波の二直で二