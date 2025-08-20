このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第24話をごらんください。 一命を取り留め、麻酔から目が覚めたツマ子でしたが、意識はまだぼんやりしている様子。声が出せず、唯一動く左手で筆