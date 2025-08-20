【映画コラム・CINEMAINFINITY】遠い山なみの光（9月5日公開）ノーベル賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作の映画化。監督は「蜜蜂と遠雷」「ある男」などの石川慶氏と、なかなか骨太な作品である。1950年代の長崎と1980年代の英国が舞台。日本人の母親悦子と英国人の父親の間に生まれたニキは、長崎で戦争を経験し、渡英してきた母親の半生を文章に留めておきたいと考える。それに応え、母親の悦子は重い口を開き、