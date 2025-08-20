3人組グループ・Number_iが、通算7作目のデジタルシングル1位を獲得。初週ダウンロード数が今年度2位で、今年度の初週DL数1位と2位を独占しました。20日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、新曲『未確認領域』が、初週ダウンロード数5.9万DLで、初登場1位を獲得。これで2025/2/10付で同ランキング1位を獲得した『GOD_i』に続き、自身通算7作目のデジタルシングル1位となりました。本作の初週DL数5.9