無断駐車の犯人に、我慢ができずとうとう直接注意をしにいったAi(@mayai260)さん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。「非常識な奴と戦った話」第6話です。 本来無許可で行っていることなので、おとなしく引き下がってくれるかと思いきや犯人の態度は予想外に横柄なようす。そして耳を疑う「許可をもらっている」という一言が…!? ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai