7回、適時二塁打を放ちポーズをとるソフトバンク・中村。右は西武の一塁手ネビン＝みずほペイペイドーム求められた仕事をこなし続ける35歳のベテランが、勝利を呼び込んだ。20日の西武戦で2―2の七回に代打で登場したソフトバンクの中村が、右中間へ勝ち越しの二塁打。塁上で両手を広げて喜び「本当にいい場面で、いい打撃ができた」と深くうなずいた。七回、上沢が1死満塁の窮地を迎えた時、中村はベンチ裏でバットを振り込ん