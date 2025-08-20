私の名前はユリエ（33）。夫のユウジ（35）とマイホームを立てて、現在は娘2人と4人で暮らしています。けれど先日義母から「地元に戻ってくるよう、ユウジを説得してほしい」と突然連絡がありました。私は驚きのあまり固まってしまいましたが、夫から「帰らない」という意思をハッキリ聞けたので、遠慮なく義母にもお伝えしようと思います。夫は「母は人の話を聞かないので着信拒否でもいい」と言いましたが、話し合いで解決できる