※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫が同僚・芹との関係で離婚危機に陥ったことを受け、軽率な行動を反省します。夫が芹に私的な連絡を断つと伝えるも、芹は理解していない様子。やがて夫に呼び出された芹の前に、妻が現れます。「仲がいいだけで疑われるのは心外」だと言う芹に、妻は「夫は裏切っていない」ときっぱり言い放ちます。さらに妻は「これ以上