6年ぶりに復活の「ナバラ・ステルス」日産のアフリカ法人は2025年7月16日、南アフリカで生産しているピックアップトラック「ナバラ」に、特別仕様の「ナバラ・ステルス」を6年ぶりに復活させると発表しました。ナバラは、80年以上にわたってピックアップトラックを生産している日産の世界戦略車です。【画像】超カッコイイ！ 6年ぶり復活の日産「“新”4ドア4WD」を画像で見る（33枚）頑丈なフレーム構造を採用し、南米など