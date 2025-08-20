◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで3連勝を飾った。今季最多の貯金30。打線が山川穂高、牧原大成、野村勇の一発攻勢を仕掛けると、先発の上沢直之は7回2失点で9勝目を飾った。22日からは2位日本ハムとの3連戦（エスコンフィールド北海道）を迎える。同点の7回。上沢は安打と2四球で1死満塁のピンチを招いた。ここから2者連続三振で無失点に抑えると雄たけびを挙げ、その裏の攻撃