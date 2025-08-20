福岡東署は20日、福岡市東区和白丘1丁目1番付近の店舗内で同日正午ごろ、女性が見知らぬ男につきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50代で身長約180のがっちり型、白色長袖シャツ、黒色ズボン着用。