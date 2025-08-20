2025年2月で一時休館となった“二代目”の帝国劇場がプロジェクト『帝劇 Legacy Collection』の一環として、劇場内の備品を販売することを発表。SNSには様々な声があがりました。建て替えのために休館中の帝国劇場。これまでも帝国劇場の建物としての魅力を再発見し、新たなステージへと継承するプロジェクト『帝劇 Legacy Collection』として帝劇のマテリアルのリメイク品の販売や、席番プレート記念商品を販売してきました。今回