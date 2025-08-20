7人組ガールズグループ・HANAの楽曲『Blue Jeans』が、20日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループ史上初の5週連続1位を獲得。そして5週連続週間再生数1000万回超えを達成しました。楽曲『Blue Jeans』は、週間再生数1023.4万回で5週連続1位を獲得。7/28付から5週連続の週間再生数1000万回超えを達成しました。2018/12/24付からスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」で、5週連続1位と5週