明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆今日は健康運がすぐれません。とくに胃腸が弱っているのではないでしょうか。無理して食事をとっても、負担を大きくするだけです。B型の運勢……★★★★★心が躍るようなできごとが起こりそうな予感。今日はいつもよりおしゃれして出かけてみて。楽しい時間をすごす事ができて、リラックスするでしょう