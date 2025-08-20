8月27日(水)「上田と女が吠える夜」潔癖すぎる女が大集合！ つり革やエレベーターのボタンに触れない、スマホは毎日除菌、キスも苦手…食べ物シェアは許せない？夫の手料理を隣で監視、セーターも毎回洗っちゃう…サッカー元日本代表・内田篤人と潔癖すぎる女が大論争！▼掃除大好き川栄李奈は毎日5〜6回掃除機を！両手に掃除機で二刀流！▼五輪中も大変！ビュッフェ行けずに部屋で孤食…スケートボード金メダリスト・四十住