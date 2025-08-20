「ソフトバンク５−４西武」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が移籍後初の２桁奪三振となる１２三振の力投。７回を２失点にまとめて今季９勝目（６敗）を挙げた。右腕は「調子は今シーズンの中で１番良かったと思います」と頷いた。初回からエンジン全開。１番・源田をカーブで空振り三振に仕留めると、２番・高松と３番・渡部聖は直球を勝負球に３者連続三振のスタートを切った。登板前日の練