※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ夫は、妻の心を深く傷つけたことを謝罪し、「再び傷つけたら即離婚」という条件で関係を修復しようとしました。しかし、妻に隠れて進めていた新居の建設中に担当者と不適切な関係を持ち、出産後に妻から離婚を告げられます。義母にも見放され、家族とも絶縁状