日本が主導するTICAD=アフリカ開発会議がきょう、横浜市で開幕し、石破総理は官民連携でアフリカへの投資を強化する方針を示しました。石破総理「官と民が連携をして民間主導の投資を強化をいたしてまいります。スタートアップのビジネス、これが世界で一番できるのはアフリカであると」TICADにはアフリカから49か国が参加し、石破総理は民間主導の投資によって経済成長を後押しすると強調しました。▼雇用を確保するため、今後3年