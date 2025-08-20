「ヤクルト７−２巨人」（２０日、神宮球場）巨人が最下位のヤクルトに惨敗し、再び借金生活に突入した。先発の森田が４回１／３を投げて８安打を浴び、６失点でＫＯ。打線は相手先発アビラを打ちあぐね、５安打で２点に抑えられた。阿部監督は打線が苦戦した要因について「まあ、相手のピッチャーに対する絞り球だったんじゃないかな」と振り返った。カード１勝１敗となり「勝つために切り替えるしかないからね」と前を向